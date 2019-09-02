- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
الإثنين 2 سبتمبر 2019
نصر العيسائي
كتب
سيد مصطفي
قال نصر العيسائي، عضو مكتب رئاسة الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، إن جماعة الإخوان المسلمين المتخفين تحت عباءة الحكومة الشرعية، يريدون إفشال التحالف العربي في اليمن، بل يتعاونوا مع الحوثيين بشكل كامل تحت رعاية إيران وقطر.
وأكد العيسائي لـ"الخليج 365"، أنه كدليل على التحالف بين الحوثيين والتحالف فقد أعلن اليوم القيادي الحوثي محمد العماد حسب ما نقلته قناة روسيا اليوم، عزم جماعته مساندة"الإخوان"التي تتعرض لضربات موجعة في جنوب اليمن على يد القوات الجنوبية.
وأضاف عضو مكتب رئاسة الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي،أن هذا يعني أن الحرب شمالية جنوبية وأن القوات اليمنية الشمالية بمختلف أنواعها سواء كانت تابعة لحزب الإصلاح الإخواني أو حركة الحوثي أو غيرها من التنظيمات والأحزاب الإرهابية تشن في هذه الأثناء غزو ثالث على الجنوب لمحاولة احتلاله مرةً أخرى بدعم إيراني قطري تركي.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر عضو الشؤون الخارجية للإنتقالي لـ"اليمن العربي": إخوان اليمن يريدون إفشال التحالف العربي لمصلحة الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.