عضو الشؤون الخارجية للإنتقالي لـ"اليمن العربي": إخوان اليمن يريدون إفشال التحالف العربي لمصلحة الحوثي

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

نصر العيسائي

كتب Advertisements سيد مصطفي

قال نصر العيسائي، عضو مكتب رئاسة الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، إن جماعة الإخوان المسلمين المتخفين تحت عباءة الحكومة الشرعية، يريدون إفشال التحالف العربي في اليمن، بل يتعاونوا مع الحوثيين بشكل كامل تحت رعاية إيران وقطر.



وأكد العيسائي لـ"الخليج 365"، أنه كدليل على التحالف بين الحوثيين والتحالف فقد أعلن اليوم القيادي الحوثي محمد العماد حسب ما نقلته قناة روسيا اليوم، عزم جماعته مساندة"الإخوان"التي تتعرض لضربات موجعة في جنوب اليمن على يد القوات الجنوبية.

وأضاف عضو مكتب رئاسة الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي،أن هذا يعني أن الحرب شمالية جنوبية وأن القوات اليمنية الشمالية بمختلف أنواعها سواء كانت تابعة لحزب الإصلاح الإخواني أو حركة الحوثي أو غيرها من التنظيمات والأحزاب الإرهابية تشن في هذه الأثناء غزو ثالث على الجنوب لمحاولة احتلاله مرةً أخرى بدعم إيراني قطري تركي.