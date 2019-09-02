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الكعبي: قطر تحاول إحداث شرخ في كيان التحالف من خلال حملات إعلامية
الإثنين 2 سبتمبر 2019
مريم الكعبي
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قالت الكاتبة والروائية مريم الكعبي، إن دولة قطر تحاول ضرب التحالف العربي في اليمن.
وكتبت، عبر حسابها على موقع تويتر، اليوم الإثنين، أيلول 02، 2019: حاولت تشويه أهداف التحالف ثم حاولت إحداث شرخ في كيانه.
وأضافت أن قطر اليوم تحرض ضد الإمارات من خلال حملة دعائية شرسة من أجل بناء صور زائفة تستدعي به موقفا عربيا ودوليا ضد عمل التحالف.
وختمت الكعبي تغريدتها بالقول: هذا ما تسعى إليه الآلة الدعائية القطرية.
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