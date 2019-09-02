Advertisements Advertisements الإثنين 2 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية قال المحلل السياسي، فهد ديباجي، إن الإخوان على استعداد أن يبيعوا العالم من أجل تحقيق أهدافهم.

Advertisements وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر: لن يتحقق السلام والأمان والاستقرار في أوطاننا مع الإخوان. ولفت ديباجي إلى أن خطورة الفكر الإخواني تهدد الشعوب العربية وربما العالم. وختم تغريدته بالقول: من الضروري التعاون والتكاتف لاقتلاع جذور هذا الفكر الذي يعيش كالحرباء ويلدغ كالحية. Advertisements Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي: لن يتحقق السلام في أوطاننا مع وجود الإخوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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