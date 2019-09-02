Advertisements Advertisements الإثنين 2 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365 ـ عدن دعا اتحاد شباب الجنوب، الشباب في محافظات الجنوب كافة إلى الحشد والمشاركة الفاعلة في إنجاح مليونية الوفاء التي ستقام عصر يوم الخميس القادم بشارع الشهيد مدرم المعلا في عدن.

وقال إن المظاهرة تأتي تأكيدا على حق الشعب الجنوبي في ادارة مؤسسات دولة الجنوب ورد الوفاء بالوفاء مع الاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة . كما دعا أبناء االشعب الجنوبي بمختلف شرائحه وتكويناته الى الاستجابة لنداء الوجب الوطني للحشد ومؤازرة اخوانهم ابطال القوات المسلحة الجنوبية الذين يخوضو مع العدو معركة تحرير وتطهير ماتبقى من محافظات الجنوب من التنظيمات الارهابية التي تريد اعادة انتاج نفسها تحت عباءة بما تعرف ببقايا الشرعية الاخوانية . Advertisements Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد شباب الجنوب يوجه رسالة هامة للمشاركين بمليونية الوفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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