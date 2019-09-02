- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
الإثنين 2 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
سيد مصطفي - الخليج 365
قال عبد الله ناصر الذهب، المسئول السابق بالرئاسة اليمنية في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، إنه وقت التحالف بين صالح والحوثيين، وكانت توجد عملية تعاون وتنسيق في القصر الرئاسي مع إيران.
وأكد الذهب لـ"الخليج 365"، أن الحوثيين متدربين و منظمين علي المستوي السياسي والعسكري، إيران دربتهم تدريب جيدًا في لبنان، فاليمنيين يدخلون لبنان دون فيزا، ولكن غالبية الذاهبين من الحوثيين لتلقي الدورات العسكرية.
وأضاف المسئول السابق بالرئاسة اليمنية، أن الهدف الأول لإيران كان إفشال أهداف المملكة السعودية في اليمن، ولذلك قام الحوثيين بتلقي التدريب على يد عناصر من حزب الله اللبناني.
وأوضح الذهب، أن الحوثيين يمتلكون مصانع بداخل إيران، ويصنعوا أليات وذخائر وصواريخ، غير التهريب الدولي، أما كلام خامنئي بإسقاط العاصمة الرابعة كلام بروباجاندا ليجر السعودية للحرب.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول سابق بالرئاسة اليمنية يكشف لـ"اليمن العربي" أسرار العلاقة بين حزب الله والحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.