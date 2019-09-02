مسئول سابق بالرئاسة اليمنية يكشف لـ"اليمن العربي" أسرار العلاقة بين حزب الله والحوثيين 

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب سيد مصطفي - الخليج 365

قال عبد الله ناصر الذهب، المسئول السابق بالرئاسة اليمنية في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، إنه وقت التحالف بين صالح والحوثيين، وكانت توجد عملية تعاون وتنسيق في القصر الرئاسي مع إيران.

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وأكد الذهب لـ"الخليج 365"، أن الحوثيين متدربين و منظمين علي المستوي السياسي والعسكري، إيران دربتهم تدريب جيدًا في لبنان، فاليمنيين يدخلون لبنان دون فيزا، ولكن غالبية الذاهبين من الحوثيين لتلقي الدورات العسكرية.

وأضاف المسئول السابق بالرئاسة اليمنية، أن الهدف الأول لإيران كان إفشال أهداف المملكة السعودية في اليمن، ولذلك قام الحوثيين بتلقي التدريب على يد عناصر من حزب الله اللبناني.

وأوضح الذهب، أن الحوثيين يمتلكون مصانع بداخل إيران، ويصنعوا أليات وذخائر وصواريخ، غير التهريب الدولي، أما كلام خامنئي بإسقاط العاصمة الرابعة كلام بروباجاندا ليجر السعودية للحرب.