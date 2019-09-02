ورد الآن : قناة العربية تصعق هاني بن بريك ومحمد بن زايد.. وتسعد الرئيس هادي بهذا الخبر العسكري العاجل (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - 8683689نشر مراسل قناتي العربي والحدث في اليمن والسعودية هاني الصفيان، ظهر اليوم الاثنين، فيديو لمدينة عزان بمحافظة شبوة، شرقي البلاد. ونقلت قناة الحدث في خبر عاجل قبل قليل أن قوات الجيش الوطني استعادت السيطرة على مدينة عزان بمحافظة شبوة بعد ساعات من سيطرة ميليشيات الانتقالي عليها. Advertisements نشر مراسل قناتي العربي والحدث في اليمن والسعودية هاني الصفيان، ظهر اليوم الاثنين، فيديو لمدينة عزان بمحافظة شبوة، شرقي البلاد. ونقلت قناة الحدث في خبر عاجل قبل قليل أن قوات الجيش الوطني استعادت السيطرة على مدينة عزان بمحافظة شبوة بعد ساعات من سيطرة ميليشيات الانتقالي عليها. 8683689 8683689

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