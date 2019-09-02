شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تصدر توجيهات جديدة لـ" المجلس الانتقالي" في عدن .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9078317 دعا المجلس الانتقالي الجنوبي أنصاره للاحتشاد في ما أسماها مليونية الوفاء في العاصمة المؤقتة عدن ومدينة المكلا يوم الخميس القادم. وقال عيدروس الزبيدي في اجتماع لهيئة رئاسة المجلس الانقلابي إن المشاركة في هذه الفعالية واجب وطني لتقديم الشكر والتقدير لقيادة وشعب الإمارات . Advertisements وقالت مصادر مطلعة ان هذه الدعوة الى الاحتشاد بناء على توجيهات من الامارات لتحسين صورتها، ومواجهة الضغوط التي تتعرض لها نتيجة الجريمة الاخيرة التي ارتكبتها بحق الجيش الوطني اليمني في عدن وابين. 9078317

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