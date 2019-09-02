شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : انتزاع قرار عسكري جريئ من الرئيس هادي لصالح النخبة الشبوانية .. ومحافظ شبوة يخرج عن صمته ويوجه رسالته للمجلس الانتقالي ويصدر البيان رقم1 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6812813​علق محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم الإثنين، على المحاولة الفاشلة لـ ميليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، في السيطرة علي مديرية عزان، وتمكن الجيش الوطني من منعهم، بعد استدراج البعض منهم.

وقال المحافظ في بيان له، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية والأخلاقية سعينا لاحتواء الوضع في محافظة شبوة أفرجنا عن الموقوفين من مقاتلي مليشيات الانتقالي والنخبة من أبناء شبوة مباشرة ، تحدثنا بلغة تصالحية ، استخرجنا توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية لاستيعابهم في القوات المسلحة .

وأضاف محافظ شبوة، مددنا يدنا لطي صفحة الماضي بعيدا عن منطق النصر والهزيمة تعاملنا مع الجميع بروح الإخاء لم يمس حق إنسان ولاكرامته بل حقوق الجميع مصانة ومحمية بالقانون وبالقيم التي يحملها جميع أبناء شبوة.

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وأشار المحافظ إلى أن التعامل الايجابي من قبل الجيش والأجهزة الأمنية، تعاملت معه المليشيا باستهتار، “يبدو أن كل رسائلنا الإيجابية لم تفهم كما يجب فتم الاعتداء على أبناء الجيش والأمن وخوض مغامرات خاسرة يزج فيها بشباب لايدركون عواقب أفعالهم وفي وضع كهذا تسفك فيه الدماء ويعبث بالأمن فلامجال هنا الا لإنفاذ القانون والتعامل بحزم”.

ونوه محافظ شبوة إلى أن ما يروج له عبر وسائل الإعلام عن ترحيل الموقوفين من المقاتلين الذين أتوا من خارج المحافظة والقي عليهم القبض في ساحات القتال الى محافظات أخرى غير صحيح وعار عن الصحة فكل من قبض عليه وهو يقاتل في صفوف المليشيات داخل محافظة شبوة هم في قبضةالأجهزة الأمنية في المحافظة .

مؤكداً بأن كل من واصل الاعتداء على الجيش والأمن والمواطنين بعد وقف إطلاق النار وسفك الدماء وقطع الطرق وارتكب جرائم جسيمة سيحال الى أجهزة القضاء لنيل العقاب وفق القانون .

وفي الختام عبر المحافظ عن شكره لكل من سعى الى تطبيع الحياة في عاصمة المحافظة والمديريات ونخص بالذكر رجال الأمن والإعلام المسؤول ورجال الأعمال وبالمقابل نأسف كثيرا لدور الإعلام المأزوم والموجه الذي يحاول تصوير الوضع في المحافظة على غير حقيقته.6812813