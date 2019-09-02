تيار العدالة ينظم مؤتمر صحفي حول الاحداث جنوب اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

عقد اليوم بصنعاء مؤتمر صحفي حول احداث الجنوب نظمه تيار العدالة بالمشاركة مع القوى الوطنية الجنوبية المناهضة للعدوان و الإحتلال تحت شعار “جنوب اليمن ..مطرقة بن زايد ..سندان بن سلمان” .

و اكد المؤتمر على ان الاحداث الاخيرة في جنوب الوطن و التي امتدت لتشمل معظم الاراضي الواقعة تحت سلطات الاحتلال و ادواته هي ناتجا طبيعيا لإنحراف المسار السياسي للحل الشامل في بلادنا ، و دليل على عدم جدوى الحلول المجزئة للأزمة اليمنية و انه اصبح من الضروري التوجه نحو الحل الشامل و فق الإطار السياسي المتوافق مبدئيا عليه في مفاوضات السويد.

و ادان المؤتمر كل ما يحدث في الجنوب اليمني المحتل من عبث بدماء و أرواح الابرياء و رفض كل المخططات و الاجندة الخبيثة لدول الاحتلال و العدوان السعودية و الامارات و مرتزقتهم و عملاءهم و ادواتهم الرخيصة و التي تهدد وحدة اليمن ارضا و انسانا و تعصف بما تبقى من مقدرات الدولة و الاملاك الخاصة و العامة ..

مؤكدا على حق الشعب اليمني في مقاضاة الدول المعتدية و محاسبتها على تلك المجازر و الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وكذا حق اليمن في المطالبة بالتعويضات الكاملة الناجمة عن هذا التدخل السافر و ما يترتب عليه من اضرار مادية و معنوية سيستمر اثرها و تداعياتها للأجيال القادمة .

و طالب المؤتمر الصحفي المجتمع الدولي بالقيام بمهامه الانسانية و القانونية التي تمليها عليه القوانين و الشرعية الدولية تجاه هذا العبث و الفوضى و إلزام دول تحالف العدوان و قواتها المحتلة بسرعة مغادرة الاراضي اليمنية و بشكل فوري ..داعيا الامين العام للأمم المتحدة الى اتخاذ خطوات عملية فورية عبر مجلس الامن لاستعادة البنك المركزي اليمني لدوره و وظيفته الاقتصادية و السياسية من مقره الرئيس في العاصمة صنعاء نظرا لما آلت اليه الاوضاع الامنية و السياسية في عدن كما دعا لعودة بقية مؤسسات الدولة الاخرى الى صنعاء حماية لمصالح الشعب و حفاظا على مقدراته .

كما دعا كافة المكاتب و الفروع التابعة للأمم المتحدة و المنظمات الدولية لفتح مقراتها في العاصمة صنعاء و القيام بدورها الإنساني و الدبلوماسي في أجواء آمنة و مستقرة تتمكن من خلالها خدمة كافة أبناء الشعب اليمني في كامل الجغرافيا اليمنية دون استثناء.

كما طالب المؤتمر الصحفي الأمين العام للأمم المتحدة و الجهات الدولية ذات العلاقة الى سرعة اتخاذ الاجراءات المناسبة لإعادة فتح مطار صنعاء الدولي و تشغيله لخدمة الجمهور و الاغراض المدنية و الإنسانية و ضمان عدم استهدافه تحت أي مبررات.

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و اشاد بالموقف الوطني المسؤول للقوى الوطنية في صنعاء التي نأت بنفسها عن أي مشاركة في الفتنة الحاصلة في جنوب الوطن و توجهها نحو تبني مشروع وطني للمصالحة الوطنية و الحوار اليمني لإنهاء هذه الحرب المدمرة و العدوان السافر على اليمن منذ خمسة أعوام مستهدفا البلاد و العباد دون تمييز .

و في المؤتمر الصحفي اكد عضو المجلس السياسي الاعلى احمد غالب الرهوي على ان ما تقوم به دول العدوان بقيادة السعودية و الامارات في جنوب اليمن هو احتلال بكل ما تعنيه الكلمة و ان وحدة اليمن ارضا و انسانا تعتبر من الثوابت الوطنية التي لايمكن التنازل عنها و سيتم الدفاع عنها و التضحية من اجلها بالغالي و النفيس و لن تستطيع اي قوة تسحب او تلغي يمنية جنوب الوطن تحت اي مسمى و اي ظرف .

و اشار الى ان ابناء المحافظات الجنوبية الاحرار و الشرفاء قادرين على الدفاع عن ارضهم و تطهيرها من الغزاة و المحتلين ..داعيا ابناء المحافظات الجنوبية الى التكاتف و شحذ الهمم و نبذ كل الخلافات و التوحد للدفاع عن الارض و العرض حتى تحرير كل شبر من دنس الاحتلال .

و لفت الى ان هناك ترتيبات للاحرار من المحافظات الجنوبية المتواجدين في المناطق المحررة تحت قيادة المجلس السياسي الاعلى للتحرك على الارض و التواجد في الميدان للقيام بواجبهم الوطني و تحملهم لمسؤوليتهم الوطنية و الدينية حتى تحرير كافة المناطق الجنوبية الواقعة تحت سلطة الاحتلال ..مؤكدا استعداد المجلس السياسي الاعلى تذليل كافة الصعوبات و المعوقات امام القوى الوطنية الجنوبية و تقديم الدعم اللازم و كل ما تطلبه مهامهم الوطنية المقدسة .

من جانبه اكد محافظ محافظة عدن طارق سلام بان ما يحدث في المحافظات الجنوبية المحتله من اطماع هو بغرض السيطرة على الثروات و الموقع الاستراتيجي و استغلالهما لصالح دول الاحتلال .

و اشار الى ضرورة تحمل ابناء المحافظات الجنوبية الشرفاء المسؤولية الوطنية في هذا الظرف الصعب و مقاومة الاحتلال حتى يتم تطهير الارض اليمنية الطاهرة من الغزاة و المحتلين .

حضر المؤتمر الصحفي محافظوا المحافظات الجنوبية و عدد من المسؤولين.