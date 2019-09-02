في انتصار كبير.. 7 ألوية تحت رحمة القوات اليمنية على الحدود مع السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حرض

كشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع عن تفاصيل اكبر عملية هجوم تقوم بها القوات السعودية ومرتزقتها على الحدود اليمنية السعودية .

وأكد العميد سريع أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تصدوا اليوم الاثنين لأكبر محاولة هجومية للعدو باتجاه مواقع الجيش واللجان في حرض، مشيراً الى أن الهجوم استمر قرابة 24 ساعة حاول خلاله مرتزقة العدوان الزحف على مواقع الجيش واللجان في حرض من أربعة مسارات.

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واشار الى أن سبعة ألوية بكامل معداتها شاركت في الهجوم على مواقع الجيش واللجان بينها الجيش السعودي ومرتزقة السودان .

وقد ساند الطيران الحربي والاستطلاعي وطائرات الأباتشي عملية الهجوم للعدو غير أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من التصدي للهجوم وإفشال محاولات الزحف للجيش السعودي ومرتزقته.. منوها الى أن طيران العدوان الحربي شن أكثر من 22 غارة جوية خلال الهجوم إلا أن قواته منيت بالهزيمة.

وبين تكبد العدو لخسائر كبيرة في العتاد والارواح حيث تجاوز عدد قتلها العشرات فضلا عن الجرحى كما تم تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية التابعة لهم.

وبحسب المتحدث الرسمي للقوات اليمنية فقد وجه ابطال الجيش واللجان هجوماً معاكساً على العدو تمكنوا خلاله من الالتفاف على قوات العدو ومحاصرتهم ، مؤكداً اصابة الجيش السعودي ومرتزقته بالذعر والفرار تاركين جثث قتلاهم وجرحاهم في ميدان المعركة.

وحيا المتحدث الرسمي أبطال قواتنا المسلحة واللجان الشعبية مشيداً بانتصاراتهم المتتالية وما يسطرونه من ملاحم بطولية في كافة الجبهات.