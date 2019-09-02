الإمارات تعزز الانتقالي بمئات المدرعات والأطقم إلى عدن

دفعت الإمارات بقوات عسكرية جديدة إلى #العاصمة_المؤقتة_عدن، التي تشهد مواجهات مستمرة بين قوات الحزام الأمني وقوات حزب الإصلاح، المنضوية تحت مظلة الشرعية. وقال مصدر محلي لوكالة عدن الإخبارية إن التعزيزات التي وصلت عدن هدفها دعم #قوات_المجلس_الانتقالي لبسط سيطرتها على الأرض. وأوضح المصدر أن التعزيزات التي وصلت عدن تحوي المئات من العربات والمدرعات والأطقم العسكرية. وكان الانتقالي دفع بتعزيزات عسكرية ضخمة باتجاه محافظة #شبوة، في محاولة للسيطرة عليها من جديد، بعد أن أحكمت قوات تابعة لحزب #الإصلاح قبضتها على المحافظة في الـ 23 من أغسطس الماضي.

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