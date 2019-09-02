“مجتهد” يفجر مفاجأة صادمة بشأن مصير الرئيس اليمني وسر اختفائه المثير.. ويكشف عن الخطة السعودية الإماراتية القادمة

كشف المغرد الشهير “مجتهد” عن الخطة التي تنوي السعودية والإمارات العمل بها خلال الفترة المقبلة في اليمن.

وقال “مجتهد”، إن الرياض وأبو ظبي تنويان “أمر قادة “الشرعية” الميدانيين بتسليم سلاحهم؛ لأن السعودية ستحل الأمر، وإن من يرفض سيتم اتهامه بأنه قاعدة، وإخوان، وداعش”.

وتابع بأن من بنود الخطة المقبلة تدفق السلاح والذخيرة على الانفصاليين، وحرمان “الشرعية” منها، إضافة إلى “قصف جوي -إن لزم الأمر- بحجة ضرب الإرهاب”.

وتطرق “مجتهد” إلى وضع الرئيس عبد ربه هادي منصور، قائلا إن الرياض وأبو ظبي تنويان الاستمرار في حصاره.

وأضاف: “محاصرة هادي ليس لأنه سيتمرد على السعودية والإمارات، فهو مستعد أن يعطيهم ما يريدون، وشخصيته تؤهله لذلك، لكنّ إبقاءه بصفة رئيس “شرعي” صامت خلف الحصار أفضل من أن يصدر عنه تصريح داعم للسعودية والإمارات يقضي على مصداقيته ويجرد السعودية من فائدته”.

خطة السعودية والإمارات القادمة:

– أمر التحالف قادة "الشرعية" الميدانيين تسليم سلاحهم لأن السعودية ستحل الأمر

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– من يرفض يتهم بأنه قاعدة وإخوان وداعش

– تدفق السلاح والذخيرة على الانفصاليين وحرمان "الشرعية"

– قصف جوي -إن لزم الأمر- بحجة ضرب الإرهاب

– الاستمرار في حصار الرئيس هادي

— مجتهد (@mujtahidd)

محاصرة الرئيس هادي ليس لأنه سيتمرد على السعودية والإمارات فهو مستعد يعطيهم ما يريدون، وشخصيته تؤهله لذلك، لكن إبقائه كرئيس "شرعي" صامت خلف الحصار أفضل من أن يصدر عنه تصريح داعم للسعودية والإمارات يقضي على مصداقيته ويجرد السعودية من فائدته

— مجتهد (@mujtahidd)