الاكثر مشاهدة - مذيع يمني يحرج ناطق التحالف بسؤال صريح ومباشر : هل أصبح الجيش الوطني الذي تدعمه السعودية جماعات إرهابية كما وصفته الإمارات؟ لن تصدق كيف كان الرد (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع يمني يحرج ناطق التحالف بسؤال صريح ومباشر : هل أصبح الجيش الوطني الذي تدعمه السعودية جماعات إرهابية كما وصفته الإمارات؟ لن تصدق كيف كان الرد (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحرج إعلامي يمني، ناطق التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، بسؤال حول بيان وزارة الخارجية الإماراتية، الذي وصف قوات الجيش اليمني بـ"الجماعات الإرهابية". ووجه مذيع قناة سهيل "محمد الضبياني" في الفيديو الذي رصده "ناس تايمز" سؤالًا لناطق التحالف العربي جاء فيه: هل الجيش الوطني الذي تدعمه السعودية لوجيستيًا وماديًا ومعنويًا، أصبح اليوم جماعات إرهابية كما وصفها بيان الخارجية الإماراتية؟". ​​ ​ Advertisements ​ ​ ​​​​ ​​ بدوره تحاشى ناطق التحالف الرد على هذا السؤال بشكل مباشر، واكتفى بالقول : "نحن مع الشرعية، ومستمرون في دعمها، كما أننا على تواصل واجتماعات مستمرة مع وزارة الدفاع اليمنية لأخذ كافة المعلومات حول الحادثة". للمزيد شاهد الفيديو:

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