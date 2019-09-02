الاكثر مشاهدة - عــاجل : التحالف يُحرج الرئيس هادي وحكومته ويسمح للمتمردين في عدن بالقيام بهذا الأمر الممنوع رغم حظره رسمياً..تفاصيل

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عدن - ياسمين التهامي - استقبل مطار عدن الدولي أول رحلة قادمة من العاصمة المصرية القاهرة عقب اعلان الحكومة الشرعية اغلاقه. وتدخلت دول التحالف ورفعت الحظر عن مطار عدن بعد قيام الشرعية بإغلاقه ​​ Advertisements ​ ​ ​ ​​​​ ​​ ووصلت اليوم أول رحله لليمنية من القاهرة إلى عدن بعد ان حاول وزير النقل أن يُغلق مطار عدن ويوقف الرحلات إليه.

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