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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الكشف عن هوية الرجل المسن الذي ظهر في مقطع فيديو وعناصر الانتقالي تعتدى عليه بالضرب قبل ان يقومو بقتله وماهي قصته ؟

كشفت الناشطة اليمنية رشا جرهوم، وهي باحثة اجتماعية وعضوة بالتحالف لمراقبة انتهاكات حقوق الانسان باليمن عن هوية الرجل المسن الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يتلقى الضرب من مليشيات الانتقالي قبل ان تقدم على قتله وهو جريح عقب غارات الامارات على قوات الشرعية نهاية الاسبوع المنصرم في عدن. ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • "سما المصري" تنشر صورة إباحية على حسابها وتعلق عليها «دا هاتبقي سنة عنب» !..شاهد • شاهد.. شاب يوثق تحرشه بفتاة منقبة في السعودية : لم أستطع مقاومة أنوثتها ..«فيديو» • الفنانة «يسرا» تصدم جمهورها بآخر ظهور لها .. لن تصدق كيف اصبح شكلها .. وكيف تحولت من سن اليأس إلى سن الشباب ..«شاهد الصور» Advertisements • عاجـــل : تسريب خليجي خطير .. تعيين طارق عفاش وزيرا للدفاع و لخشع وزير للداخلية وإحالة الاحمر والميسري للتقاعد ، والانتقالي يحقق مبتغاه بمباركة الرئيس هادي ..«شاهد تفاصيل اخر التطورات الطارئة» • اول شاب سعودي يظهر في فلم إباحي ..شاهد من هي الفتاة الحسناء التي ظهرت بجوارة ..«صور» ----------------------------------------- وقالت جرهم في سلسلة تغريدات عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"رصدها محرر "أبابيل نت ":تم تداول فيديو قبل ايّام يظهر رجل كبير في السن يتلقى الضرب المبرح من قبل مقاتلين جنوبيين واخبار عن قتله بعد ذلك في عدن. واضافت، أكدت لي عضوات من التضامن النسوي بأن الرجل المسن من مأرب واسمه احمد الجهمي رحمة الله عليه وبأنه ذهب لارجاع ابن أخيه الذي توجه لينضم لصفوف الشرعية في مواجهة الانتقالي. واشارت، على الانتقالي محاسبة الضالعين بهذه الجريمة واحترام مباديء القانون الدولي الانساني. ولفتت، وعلى الصحفيين التابعين لحزب الإصلاح والشرعية اللذين صوروا الواقعة بأن الرجل هو قائد جنوبي في أبين كوسيلة لنشر الفتنة بين الجنوبيين ان يتقوا الله ويتحروا المصداقية.. مشيرة بغض النظر عن ملابسات الجريمة وكيف ومن ومتى وماذا، في الاخير هناك رجل قتل ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك.

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