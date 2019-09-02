الجيش يعلن انقلاب الموازين على الأرض.. ويحكم سيطرته على أبين ويستعد لاقتحام ‘‘العاصمة’’ ودخول عدن...

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عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر عسكري يمني استمرار معركة فرض هيبة الدولة في المحافظات الجنوبية، وكسر شوكة المتمردين المدعومين من الإمارات.

وقلل المصدر من تأثير الهجمة الإماراتية الغادرة ضد قوات الجيش في محافظات "شبوة وأبين وعدن" مؤكدًا سيطرة القوات الحكومية على زمام الأمور حتى الآن.

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وسرد مصدر في الجيش تابعه "ناس تايمز" إحصائيات الغنائم والإنتصارات التي أنجزها الجيش الوطني، قبل الضربة الإماراتية الغادرة أواخر الأسبوع الماضي.

وقال المصدر: أن قوات الجيش "حررت قوات الجيش كافة مديريات محافظتي شبوة وأبين إضافة إلى السيطرة على 16 معسكرًا في شبوة وأبين ".

وأضاف : تمكنت قوات الجيش من اغتنام 218 مدرعة إماراتية و12 دبابة و540 طقمًا عسكريًا إضافة إلى 22 مدفعًا وأكثر من 40 مخزن سلاح خفيف ومتوسط ".

وأشار المصدر إلى تمكن قوات الجيش الوطني من القبض على أكثر من 3000 مجند من النخبة والإنتقالي .. لافتًا إلى إطلاق كامل الأسرى بعد إحراز هذه الانتصارات.

وتابع : بعد أن علمت الإمارات بهذه النتائج جن جنونها وقامت بقصف قوات الجيش في منطقة العلم وخط شقرة خسرنا نتيجتها 120 شهيدًا و 180 جريحًا و 30 طقمًا عسكريًا وأربع مدرعات". إضافة إلى تراجع قوات الجيش في"منطقة العلم بعدن، ومدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين (فقط)".

وأكد المصدر أن قوات الجيش الوطني مازالت -حتى الآن- بكامل قواتها وعتادها تسيطر على كل ما سبق، دون تلك الخسائر.

واختتم المصدر تصريحاته بالقول: "ننتظر الأوامر للزحف ومتلهفون لملاقاة كلاب زايد في عدن ورب العرش العظيم لم نتراجع عن تحرير عدن هذا كلام القيادة في الميدان وتحياتي للجميع ودعواتكم لنا بالنصر والثبات".