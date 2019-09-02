الضالع: حادث مروري يودي بحياة عروسة وشقيقها واصابة العريس في "الشعيب"

توفت، عروسة، وشقيقها، واصابة العريس، في إحدى القرى الريفية، بمديرية الشعيب، شرق محافظة الضالع، جنوبي اليمن.
وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، "إن الحادث المروري، أودى بحياة العروسة وشققها واصابة العريس اصابة خطرة، في قرية المصنعة، بمديرية الشعيب".
وأوضحت المصادر، أن سيارة كانت تحمل العروسة والعريس، وبجوارهما شقيقها، حيث تزحلقت السيارة، خلال سيرها في طريق وعرة في قرية المصنعة، مديرية الشعيب، أثناء موكب الزفاف، قبل أن تشهد تقلبات لتودي بحياة العروسة وشقيقها، واصابة العريس اصابة خطرة.
ووفق المصادر، فقد تحول العرس إلى مأتم، وخيم الحزن على أقرباء العريس والعروسة؛ نتيجة هذا الحادث المروري المؤلم في يوم زفافهما.
وكانت عروسة قد قتلت اليوم، برصاص شقيقها الأصغر، أثناء تجهزها للزفاف في مدينة القاعدة، جنوب محافظة إب، وسط اليمن.
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