شكرا لبحثكم عن خبر مياه المجاري تطفح إلى منازل المواطنين في الممدارة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طفحت مياه الصرف الصحي "المجاري" بشكل كبير في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن. وقال مواطنون لـ"عدن الغد" ان مياه المجاري طفحت إلى منازلهم في ظل غياب دور الجهات المحلية في المديرية. Advertisements وأضاف المواطنون ان الشوارع امتلئت بمياه المجاري فيما دخلت الى بعض المنازل. واردفوا أن منطقة الممدارة تعاني من الاهمال مع انتشار القمامة وطفح المجاري مع تسيب وغياب الجهات المعنية. وحذر المواطنون من انتشار الأمراض والأوبئة في المنطقة مطالبين بتدخل عاجل لإنقاذ أهالي المنطقة.

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