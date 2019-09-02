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حجة.. التحالف يشن 10 غارات على مواقع وتجمعات للمليشيا بحرض

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اليمن العربي ـ حجة 0 تبليغ

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

حجة.. التحالف يشن 10 غارات على مواقع وتجمعات للمليشيا بحرض

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الخليج 365 ـ حجة

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، أيلول 02، 2019، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بعشر غارات مواقع وتجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية .

ولفتت المصادر إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.

وتشهد المديرية، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وبين الانقلابيين الحوثين.

 

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