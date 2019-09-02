حجة.. التحالف يشن 10 غارات على مواقع وتجمعات للمليشيا بحرض

Advertisements Advertisements الإثنين 2 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365 ـ حجة شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، أيلول 02، 2019، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بعشر غارات مواقع وتجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية. ولفتت المصادر إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية. وتشهد المديرية، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وبين الانقلابيين الحوثين.

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