أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة المسائية من هذا اليوم.. تعرف عليها

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ خاص:
ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة المسائية من يومنا هذا الإثنين، والتي جاءت على النحو التالي:
إعلامي يكشف كيف خذل الإصلاح التحالف العربي خلال سنوات
https://www.elyamnelaraby.com/Show/416442
تعميمات حوثية تعسفية بحق المعلمين مع بداية العام الدراسي
https://www.elyamnelaraby.com/Show/416441
قيادي بالحراك الجنوبي لـ"الخليج 365": معارك شبوة أكدت العلاقة الحميمة بين الاخوان والحوثي
https://www.elyamnelaraby.com/Show/416440
بن بريك: ما تم تداوله على لسان هادي صادر عن حزب الإصلاح
https://www.elyamnelaraby.com/Show/416436
مُحلل سياسي يكشف لــ "الخليج 365" تورط حزب الله بإرسال عسكريين لتدريب مليشيات الحوثي
https://www.elyamnelaraby.com/Show/416434
المتحدث باسم المقاومة التهامية لـ"الخليج 365": الإخوان خانونا وحاولوا نقل إحداثياتنا للحوثي
https://www.elyamnelaraby.com/Show/416433
الكشف عن مستجدات جديدة حول قضية الطفله ريماس القادري
https://www.elyamnelaraby.com/Show/416431
حصري.. إخواني يداوم لدى تربية الشرعية والحوثيين في آن واحد بتعز
https://www.elyamnelaraby.com/Show/416425
الجوف.. سقوط قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات في الغيل
https://www.elyamnelaraby.com/Show/416421
« الحامد عوض الحامد» لــ "الخليج 365": بيان هيئة علماء اليمن يؤكد أن العدو نفس العدو
https://www.elyamnelaraby.com/Show/416420
وكيل تعز: مبدأ الحساب والعقاب سيطال كل مسؤول
https://www.elyamnelaraby.com/Show/416418
عودة الرحلات الجوية إلى مطار عدن بعد أيام من توقفها
https://www.elyamnelaraby.com/Show/416417
كواليس مصير طارق صالح في التعديل الوزاري القادم وعلي محسن
https://www.elyamnelaraby.com/Show/416415
الهلال الإماراتي يسلم دفعة جديدة من الأدوية لمستشفى حيس بالحديدة
https://www.elyamnelaraby.com/Show/416414
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.