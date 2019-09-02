إعلامي يكشف كيف خذل الإصلاح التحالف العربي خلال سنوات

Advertisements Advertisements

الإثنين 2 سبتمبر 2019

الإعلامي عادل اليافعي

كتب عدن - الخليج 365

قال الإعلامي عادل اليافعي، اليوم الاثنين، "من خذل التحالف العربي خلال خمس سنوات ونام في الجبهات ولم يحرر محافظة شمالية واحدة برغم ان لديه أكثر من 450 الف جندي مسجل رسميا ويستلم راتب".



وأضاف اليافعي في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "الأحداث الأخيرة كشفت لنا ما كانوا يخفونه من قوات كبيرة تبعد عن الحوثي مسافة مشيا على الأقدام".

Advertisements

وتابع "رئاسة مجلس النواب واغلب البرلمانيين و الوزراء في الشرعية يرفضون خطف الشرعية من حزب الاصلاح لاهدافهم التي أضرت بمسيرة التحالف لتحرير اليمن وخلقت شرخا كبيرا مع الجنوب وكل يوم يمر دون ايقافهم يعني مزيدا من الدمار لليمن".

وكتب "الاصلاح خطفوا هادي والشرعية والقرارات والأموال والسلاح وباتوا يبتزون الجميع ويهددونهم ، من لم يكن معنا فهو ضدنا".

ومضى "ينتقمون من الجميع بشكل هيستري ويجب وقفهم فورا قبل فوات الأوان".

واستطرد "إذا سألتهم لماذا لا تحررون صرواح التي تبعد مسافة 14 كيلو عن قلب محافظة مارب وتبعد 6 كيلو عن معسكرات جيشكم المدجج ؟الرد ما عندنا دعم ولا نملك سلاح والتحالف يقصفنا قصف أعماركم ربي".، حسب تعبيره.