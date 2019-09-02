تعميمات حوثية تعسفية بحق المعلمين مع بداية العام الدراسي

Advertisements Advertisements

الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قالت مصادر تربوية إن قيادة مليشيا الحوثي الإرهابية في وزارة التربية والتعليم المختطفة بالعاصمة صنعاء، أصدرت تعميمات تعسفية وجائرة بحق المعلمين والمعلمات.



ونقلت وكالة "خبر" عن المصادر أن قيادة المليشيات بوزارة التربية والتعليم أصدرت تعميمات بمنع غياب أي معلم، رغم استمرار مصادرة الحوثيين لمرتباتهم للعام الثالث على التوالي.

Advertisements

وأوضحت المصادر، أن التعميمات تضمنت منع العمل بجدول الطوارئ ووضع البدائل والالتزام بدوام كامل وإمكانية تغطية عجز الغياب من خلال متطوعين حوثيين غير مؤهلين تفرضهم المليشيات الكهنوتية.

ووصفت المصادر هذا التعميمات الحوثية بالتعسفية والجائرة وغير المنطقية أو قانونية، حيث تلزم الكادر التربوي بكل ما تضمنته تلك التعميمات دون أي التزام بصرف مستحقاتهم التي تنهبها المليشيات منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وذكرت المصادر أن هذه التعميمات جاءت كنتيجة لصمت وتخاذل كل الكادر التعليمي والتربوي عن انتهاكات وتعسفات مليشيا الحوثي منذ أكثر من ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى إقصاء الآلاف من المعلمين والمعلمات من مستحقات المنحة الخليجية المقدمة لهم والتي تصرفها منظمة "اليونيسيف".

الجدير بالذكر أن المعلمين والعاملين في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين يعانون أوضاعاً معيشية قاسية في ظل استمرار نهب المليشيات الحوثية لمرتباتهم منذ ثلاث سنوات.