تعميمات حوثية تعسفية بحق المعلمين مع بداية العام الدراسي

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قالت مصادر تربوية إن قيادة مليشيا الحوثي الإرهابية في وزارة التربية والتعليم المختطفة بالعاصمة صنعاء، أصدرت تعميمات تعسفية وجائرة بحق المعلمين والمعلمات.
ونقلت وكالة "خبر" عن المصادر أن قيادة المليشيات بوزارة التربية والتعليم أصدرت تعميمات بمنع غياب أي معلم، رغم استمرار مصادرة الحوثيين لمرتباتهم للعام الثالث على التوالي.
وأوضحت المصادر، أن التعميمات تضمنت منع العمل بجدول الطوارئ ووضع البدائل والالتزام بدوام كامل وإمكانية تغطية عجز الغياب من خلال متطوعين حوثيين غير مؤهلين تفرضهم المليشيات الكهنوتية.
ووصفت المصادر هذا التعميمات الحوثية بالتعسفية والجائرة وغير المنطقية أو قانونية، حيث تلزم الكادر التربوي بكل ما تضمنته تلك التعميمات دون أي التزام بصرف مستحقاتهم التي تنهبها المليشيات منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وذكرت المصادر أن هذه التعميمات جاءت كنتيجة لصمت وتخاذل كل الكادر التعليمي والتربوي عن انتهاكات وتعسفات مليشيا الحوثي منذ أكثر من ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى إقصاء الآلاف من المعلمين والمعلمات من مستحقات المنحة الخليجية المقدمة لهم والتي تصرفها منظمة "اليونيسيف".
الجدير بالذكر أن المعلمين والعاملين في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين يعانون أوضاعاً معيشية قاسية في ظل استمرار نهب المليشيات الحوثية لمرتباتهم منذ ثلاث سنوات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.