قيادي بالحراك الجنوبي لـ"اليمن العربي": معارك شبوة أكدت العلاقة الحميمة بين الاخوان والحوثي 

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
أحمد جبارى أبو خطاب
كتب
سيد مصطفي - الخليج 365
قال أحمد جبارى أبو خطاب، القيادي بالحراك الجنوبي، أن معارك شبوة التي لم تنتهي بعد تؤكد العلاقات الحميمة بين الاخوان والحوثي والقاعدة.
وأكد أبو خطاب لـ"الخليج 365"، أنه لايستبعد ان وراء ذلك التحالف تقف الدوحة وانقره بالاضافة لايران ، مبينًا أن هذا في حد ذاته تاكيد على توجه حكومة الفنادق التي لم تفعل شيئا طيلة خمسة أعوام غير تجميع الاموال والإثراء الفاحش وخزن السلاح لمعاركها في الجنوب وربما لمعاركها ضد دول التحالف نفسها.
وأضاف القيادي بالحراك الجنوبي، أنه اثبتت معارك شبوة ان جيش على محسن الاحمروالمقدشي الرابض في مارب طيلة خمس سنوات لا يقاتل الحوثي في الشمال ولم يتم اعداده لقتال الحوثيين بل يسلم الويته ومعداته لهم ويمدهم بالاسلحة والمعدات، ولكنه اعد فقط للقتال في الجنوب حيث منابع النفط والثروات.
وأوضح أبو خطاب، أن دول التحالف ادركت هذا ولعلها تدرك ايضا ان الجنوب والجنوبيين اكثر من حليف لها ولدول الاقليم والعالم كله ومن المستحيل ان يترك للاحمر وحلفائه شبرا واحدا من ارض الجنوب المروية بدماء الشهداء الابرار .
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