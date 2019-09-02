عـــــــاجل : وصول تعزيزات عسكرية سعودية ضخمة إلى شبوة "وتوقعات باندلاع معركة فاصلة مساء اليوم "

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عدن - ياسمين التهامي - 4522826دفعت المملكة العربيةالسعودية، بقوات وتعزيزات عسكرية ضخمة تابعة للجيش السعودي إلى محافظة شبوة. وأعلن الناطق باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن وصول قوات سعودية إلى شبوة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المالكي اليوم. Advertisements وقال المالكي ان هذه القوات مهمتها خفض التوتر في المحافظة. وتأتي هذه التعزيزات بعد محاولة ميليشيا الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً، بالتوجه لشبوة وطرد القوات الشرعية منها.4522826

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