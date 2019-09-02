شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة : المايوه البكيني يسقط من على سما المصري ويظهر المنطقة الحساسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5634619ربما تكون الفنانة المصرية الشهيرة المثيرة للجدل، لم تتنبأ بسقوط المايوه أثناء تواجدها في حمام السباحة والذي أظهر منطقة حساسة من جسدها من الأسفل، وربما يكون عن تعمد منها لاستمرار إثارة الجدل ونشر الإثارة.

ونالت الفنانة المصرية سما المصري هجومًا شديدًا من متابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو وصور تظهر في حمام السباحة بمايوه بكيني، وقد سقطت القطعة السفلي من على جسدها بشكل واضح لتظهر منطقة حساسة لم تنتبه إليه وترفعه في الفيديو او الصورة، بل نشرته على صفحتها، وهو الأمر الذي عرضها لشتائم بذيئة واتهامات بنشر الإباحية والفجور.5634619