شكرا لقرائتكم خبر عن قناة العربية تكشف عن ما يحدث الان في عدن من قبل قوات "الانتقالي" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7837426قالت قناة العربية بأن "قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي" واصلت عمليات مداهمة واقتحام المنازل والاعتقالات.



وأفادت القناة بحسب متابعة "الأحرار نت" نقلا عن مصادر محلية بأن "قوات الحزام الأمني، داهمت منزل الصحفي والمدوّن محمد علي سعيد الميسري، بمديرية البريقة غرب عدن، واختطفته إلى جهة مجهولة".



ولفتت إلى أن "قوات الحزام الأمني أطلقت النار خلال عملية اقتحام المنزل، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد أسرة الميسري".



كما داهمت منزل " علي سعيد عبيش" أحد أهالي مدينة عدن، وأطلقت النار على من في المنزل ما أدى إلى مقتل نجله جلال البالغ من العمر 10 سنوات.

7837426

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قناة العربية تكشف عن ما يحدث الان في عدن من قبل قوات "الانتقالي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.