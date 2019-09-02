شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطة جنوبية تكشف هوية الرجل المسن الذي ظهر في مقطع فيديو وعناصر الانتقالي تعتدى بالضرب عليه قبل ان تقتله وماهي قصته ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9383149كشفت الناشطة اليمنية رشا جرهوم، وهي باحثة اجتماعية وعضوة بالتحالف لمراقبة انتهاكات حقوق الانسان باليمن عن هوية الرجل المسن الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يتلقى الضرب من مليشيات الانتقالي قبل ان تقدم على قتله وهو جريح عقب غارات الامارات على قوات الشرعية نهاية الاسبوع المنصرم في عدن.

وقالت جرهم في سلسلة تغريدات عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"رصدها محرر تم تداول فيديو قبل ايّام يظهر رجل كبير في السن يتلقى الضرب المبرح من قبل مقاتلين جنوبيين واخبار عن قتله بعد ذلك في عدن.

واضافت، أكدت لي عضوات من التضامن النسوي بأن الرجل المسن من مأرب واسمه احمد الجهمي رحمة الله عليه وبأنه ذهب لارجاع ابن أخيه الذي توجه لينضم لصفوف الشرعية في مواجهة الانتقالي.

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واشارت، على الانتقالي محاسبة الضالعين بهذه الجريمة واحترام مباديء القانون الدولي الانساني.

ولفتت، وعلى الصحفيين التابعين لحزب الإصلاح والشرعية اللذين صوروا الواقعة بأن الرجل هو قائد جنوبي في أبين كوسيلة لنشر الفتنة بين الجنوبيين ان يتقوا الله ويتحروا المصداقية.. مشيرة بغض النظر عن ملابسات الجريمة وكيف ومن ومتى وماذا، في الاخير هناك رجل قتل ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك.9383149