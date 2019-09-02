شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي يمني يكشف تفاصيل اخطر لقاء جمع الجانب السعودي واليمني ...رسًم خارطة طريق جديدة لليمن فهل يكون المستقبل افضل ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8813538كشف سياسي جنوبي عن لقاء تم بين الجانبين السعودي والحكومة الشرعية اليمنية في جدة يوم أمس الأحد .

وقال السياسي جابر محمد إنه عقد لقاء في جدة جمع الجانب السعودي واليمني .. مؤكداً أن اللقاء جاء لرسم خارطة طريق جديدة لليمن .

واختتم بالقول :”القادم افضل”.

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