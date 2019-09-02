شكرا لقرائتكم خبر عن ليست قطر ولا سلطنة عمان.. دولة خليجية عضو بالتحالف تتحدى ابن زايد وتضيء أبراجها بالعلم اليمني (شاهد الصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6264034أقدمت دولة خليجية على اضاءة أبراجها بعلم الجمهورية اليمنية.

وتداول نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، صورا لابراج الكويت وهي مبتهجة بعلم الجمهورية اليمنية.

واعتبر النشطاء أن ذلك يعبر عن موقف دولة وشعب الكويت الداعم للوحدة اليمنية، والرافض لكل المحاولات الفاشلة التي تروج وتسعى الى تقسيم اليمن الواحد الموحد عبر التاريخ. 6264034

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