شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزير الدفاع يفجر مفاجأة مدوية ويتوعد بانه سيدفن عيدروس حياً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8644960أعلن القائد العسكري الجنوبي البارز هيثم قاسم طاهر انه يرفض الوقوف مع الشرعية او مع الانتقالي وان الجميع ابناء وطن واحد ولكن الشيطان نزغ بينهم.

وقال هيثم ان ولائه بالكامل هو وكافة فوات الوية المشاة فقط لله ولليمن واليمنيين.

واقسم هيثم طاهر ان من سيقوم بأذية شخص بريء سواء كان من ابناء الشمال او من الجنوب او حتى من المريخ او يقتحم منازل الناس فإن الوية المشاة ستقوم بدفنه حيا.

واضاف "ليس من الرجولة ولا من الشرف والدين ان نؤذي الابرياء من اي مكان كانو فهم اما اخوتنا او ضيوفنا وكذلك من يقوم باقتحام المنازل فيروع الامنين ويتكشف عورات الناس فهو شخص عديم الرجولة وليس له دين ولا شرف ولا مرؤة وبالتالي فباطن الارض لمثل هولاء افضل من ظاهرها.8644960