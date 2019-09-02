شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام أحد مناضلي الثورة اليمنية وبطل من أبطال معركة حصار السبعين إلى قوات طارق صالح .. شـاهـد (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6635887انضم أحد مناضلي الثورة اليمنية وبطل من أبطال معركة حصار السبعين يوماً إلى قوات المقاومة المشتركة حراس الجمهورية المرابطة في الساحل الغربي لليمن، مطالبا الالتحاق بجبهات القتال ضد مليشيا الحوثي في الحديدة.

وقال الجندي السبعيني القادم من مناطق شمال الشمال إن الشعب اليمني بالكاد تخلص من الحكم الإمامي حتى جاءنا "إمام ثاني" في إشارة إلى زعيم المليشيا الحوثية، الذراع الإيراني في اليمن، عبد الملك الحوثي وشقيقه الصريع حسين الحوثي.

ووصف الحوثي بالبغيض والإيراني عبر فيديو نشره في تغريدة على صفحته بموقع التدوين المصغر " تويتر " ناطق المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة في الساحل الغربي العميد صادق دويد.

وأضاف السبعيني المنضم حديثا في إطار توافد مقاتلين الى الوية "حراس الجمهورية" انه جاء إلى الساحل الغربي تلبية لنداء الواجب الوطني الجمهوري بقيادة العميد طارق صالح.

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وأفاد أنه شارك في قتال الإماميين في حصار السبعين يوما أواخر ستينيات القرن الماضي إبان محاولة إجهاض الثورة الجمهورية في 26 سبتمبر 1962 إضافة إلى قتاله في صفوف الدولة خلال تمرد الحوثيين ست مرات قبل انقلابهم واستيلائهم على السلطة بصنعاء في سبتمبر 2014.

ودعا اليمنيين إلى الالتحاق للقتال ضد المليشيا الحوثية "حتى آخر قطرة من دمائنا".