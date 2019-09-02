شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انقلاب مفاجئ في الامارات... حاكم دبي يهاجم ولي عهد أبوظبي ويحذره من مواصلة العبث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5920227حذر حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، من مخططات التدخل في إرادة الشعوب والعبث بمقدراتها والإساءة إليها .

وهاجم بن راشد، سياسية ولي عهد أبو ظبي المدعو محمد بن زايد، عبر تعبيره عن رفضه لتصريحات ومزاعم "ضاحي خلفان" والقيادات المحيطة بولي عهد أبوظبي ، التي تهاجم اليمنيين وتعمل على إشاعة الحقد والكراهية في صفوفهم وتحريضهم لقتال بعضهم البعض ، وتمزيق وطنهم..

وقال في تغريدات على حسابه في موقع تويتر، رصدها " المنارة نت " الليلة الفائتة، إن "الخارجية معنية بالتحدث باسمنا والتعبير عن مواقفنا والحفاظ على 48 عاما من رصيد المصداقية والسمعة الطيبة الذي بنته الإمارات مع دول وشعوب العالم" حسب قوله.

وعن ذباب "محمد بن زايد"، تحدث حاكم دبي قائلاً "لن نسمح أن يعبث مجموعة من المغردين (ذباب محمد بن زايد) بإرث زايد الذي بناه لنا من المصداقية وحب واحترام الشعوب".

يذكر أن محمد.بن راشد حاكم دبي، يعارض أغلب سياسات ولي عهد ابوظبي المدعو "محمد بن زايد" الخارجية، والتي يراها ترتد سلبا على الإمارات وسمعتها أمام العالم. كما عمل المدعو "محمد بن زايد" ، على زرع وكلاء ومليشيات محلية في عدة دول عربية، للتدخل في شؤونها وارتكب العديد من الجرائم ، ودعم الانقلابات واستعدى شعوبا وأنظمة ودولا حتى أصبحت دولة الإمارات لصيقة بكل دمار وإرهاب وفضائع إنسانية ترتكب في العالم العربي والإسلامي، على الرغم أن إبن زايد وحاشيته وأجهزته لا يمثلون الشعب الإماراتي في كل الإمارات السبع ، وإنما يمثل أسرته وأقاربه وجزء يسير جدا من مواطني إمارة أبو ظبي التي ينهب ثرواتها ويعبث بها في إنشاء مليشيات إرهابية ومتطرفة في اليمن وسوريا وليبيا. ..

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