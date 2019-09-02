عبدالله عوض العوبثاني

كتب الخليج 365 - خاص

وأضاف في تصريحات خاصة بأن إيران هي الداعم والمؤسس لجماعة الحوثي منذ عام 1979م ، بإستقطاب السيد بدر الدين الحوثي وإبنه السيد حسين بدر الدين الحوثي الزعيم السابق للجماعة بأخذهم إلى مدينة قم بإيران مع مجموعة من أتباعهم لتدريسهم هناك وتدريبهم. وأشار بأن عند عودتهم بدأ تشكيل النواه الأولى لجماعتهم تحت مسمئ الشباب المؤمن في الثمانينيات القرن الماضي ، وبعد الوحدة شكلوا حزب سياسي تحت مسمئ حزب الحق برئاسة السيد حسين الحوثي ، وتستمر الجماعة في تربية جيل عقائدي بدعم إيراني. وقال بأن الدعم الإيراني سواء العسكري أو السياسي أو اللوجستي لجماعة الحوثي باليمن لا يخفى على أحد ، وأيضا دعم حزب الله الذراع الأخر للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإرسالة الخبراء العسكريين لليمن لتدريب القتالي والعسكري ونقل أنواع التكنولوجيا الخاصة بصناعة أوالتشغيل والإطلاق والتحكم في الطائرات المسيرة الدرونز أو الصواريخ البالستية أو الزوارق البحرية المفخخة والتي تهدد الأمن الإقليمي والمصالح الدولي التي في المنطقة أو التي تمر عبرها.

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كانت هذه تفاصيل خبر مُحلل سياسي يكشف لــ "الخليج 365" تورط حزب الله بإرسال عسكريين لتدريب مليشيات الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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