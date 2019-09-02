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الإثنين 2 سبتمبر 2019
أيمن جرمش
كتب
سيد مصطفي
قال أيمن جرمش، مسئول التوجيه المعنوي والمتحدث باسم المقاومة التهامية، إن الإخوان في اليمن وفرعهم حزب الإصلاح يقومون بالتنسيق مع جماعة الحوثيين، مبينًا أن الجماعتان لهم نفس الإتجاه، وأرض الواقع تثبت العديد من الدلائل على هذا التنسيق.
وأكد جرمش لـ"الخليج 365"، أن أبرز الدلائل على هذا التنسيق ما حدث في جبهة جحور، عندما تركت جماعة الإخوان قبائل جحور في إنتفاضتهم ضد الحوثيين، رغم إقتراب لواء مشاه يتبع على محسن الأحمر منهم، ولكن لم تتدخل تلك القوات، لتكون القبائل لقمة سائغة للحوثيين.
وأضاف مسئول التوجيه المعنوي والمتحدث باسم المقاومة التهامية، أن تلك الجرائم لم تقتصر على الجبهات المختلفة، بل حاولت جماعة الحوثيين أن تقوم بضرب جبهة الحديدة من الخلف، ولكن جميع محاولاتهم أفشلتها المقاومة التهامية، حيث حاول أفراد تابعين لجماعة الإخوان رفع إحداثيات لبعض أماكن وقادة المقاومة التهامية لإرسالها للحوثيين، ولكن تمكنت المقاومة من إحباط تلك المحاولات.
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كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم المقاومة التهامية لـ"اليمن العربي": الإخوان خانونا وحاولوا نقل إحداثياتنا للحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.