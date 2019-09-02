المتحدث باسم المقاومة التهامية لـ"اليمن العربي": الإخوان خانونا وحاولوا نقل إحداثياتنا للحوثي

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

أيمن جرمش

كتب Advertisements سيد مصطفي

قال أيمن جرمش، مسئول التوجيه المعنوي والمتحدث باسم المقاومة التهامية، إن الإخوان في اليمن وفرعهم حزب الإصلاح يقومون بالتنسيق مع جماعة الحوثيين، مبينًا أن الجماعتان لهم نفس الإتجاه، وأرض الواقع تثبت العديد من الدلائل على هذا التنسيق.



وأكد جرمش لـ"الخليج 365"، أن أبرز الدلائل على هذا التنسيق ما حدث في جبهة جحور، عندما تركت جماعة الإخوان قبائل جحور في إنتفاضتهم ضد الحوثيين، رغم إقتراب لواء مشاه يتبع على محسن الأحمر منهم، ولكن لم تتدخل تلك القوات، لتكون القبائل لقمة سائغة للحوثيين.

وأضاف مسئول التوجيه المعنوي والمتحدث باسم المقاومة التهامية، أن تلك الجرائم لم تقتصر على الجبهات المختلفة، بل حاولت جماعة الحوثيين أن تقوم بضرب جبهة الحديدة من الخلف، ولكن جميع محاولاتهم أفشلتها المقاومة التهامية، حيث حاول أفراد تابعين لجماعة الإخوان رفع إحداثيات لبعض أماكن وقادة المقاومة التهامية لإرسالها للحوثيين، ولكن تمكنت المقاومة من إحباط تلك المحاولات.