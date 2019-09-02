الكشف عن مستجدات جديدة حول قضية الطفله ريماس القادري 

Advertisements Advertisements

الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب إب - الخليج 365

كشف ناشطون، اليوم الاثنين، مستجدات بشأن الطفلة ريماس القادري.

Advertisements

وقال الناشطون، نقلا عن مصادر من داخل أحد مستشفيات إب يقولوا بأن الطفلة لم تغتصب وانما تم خطفها وقتلها.

ووفق متابعة "الخليج 365"، فإن المستجدات حول قضية الطفله ريماس القادري، أن الطفله لم تغتصب وإنما تم ضربها بالرأس حتى انكسرت جمجمتها وهذا ادى لوفاتها.

وهناك مشتبه به من اقاربها وهو الان محتجز ويتم التحقيق معه وإلى هذه اللحظه لم يعترف.

وكانت مصادر أفادت قبل أكثر من أسبوع بمقتل الطفلة (ريماس عبدالسلام نعمان القادري) ـ 6 سنوات ـ علي يد مجهولين في عزلة الشراعي بمدينة جبلة.