الكشف عن مستجدات جديدة حول قضية الطفله ريماس القادري 

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
إب - الخليج 365
كشف ناشطون، اليوم الاثنين، مستجدات بشأن الطفلة ريماس القادري.
وقال الناشطون، نقلا عن مصادر من داخل أحد مستشفيات إب يقولوا بأن الطفلة لم تغتصب وانما تم خطفها وقتلها.
ووفق متابعة "الخليج 365"، فإن المستجدات حول قضية الطفله ريماس القادري، أن الطفله لم تغتصب وإنما تم ضربها بالرأس حتى انكسرت جمجمتها وهذا ادى لوفاتها.
وهناك مشتبه به من اقاربها وهو الان محتجز ويتم التحقيق معه وإلى هذه اللحظه لم يعترف.
وكانت مصادر أفادت قبل أكثر من أسبوع بمقتل الطفلة (ريماس عبدالسلام نعمان القادري) ـ 6 سنوات ـ علي يد مجهولين في عزلة الشراعي بمدينة جبلة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.