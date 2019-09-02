الجوف.. سقوط قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات في الغيل

Advertisements Advertisements الإثنين 2 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 ـ الجوف صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الإثنين، أيلول 02، 2019، هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن المليشيا هاجمت مواقع للشرعية في جبهة الساقية التابعة لمديرية الغيل بالمحافظة تحت غطاء مدفعي كثيف. Advertisements وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت إثر الهجوم الحوثي واستمرت لساعات. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من مسلحي المليشيا خلال المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة. وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومة المسنودة بمقاتلات التحالف العربي، وبين الانقلابيين الحوثيين. Advertisements Advertisements

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