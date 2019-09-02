« الحامد عوض الحامد» لــ "الخليج 365": بيان هيئة علماء اليمن يؤكد أن العدو نفس العدو 

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

الحامد عوض الحامد

قال نائب رئيس مجلس إدارة صحيفة 14 أكتوبر الرسمية الحامد عوض الحامد، إنني كجنوبي لم أستغرب فتوى التحشييد ضد الجنوبيين التي أصدرتها ما يسمئ هيئة علماء اليمن؛ ويؤلمنا حقيقة أن تسمئ تلك الثلة الغوغاء بهيئة علماء كنا نأمل من هؤلاء سحب فتوى حرب صيف ٩٤م، واذا بهم يصدرون فتوئ جديدة نسخة مطابقة لفتواهم الحقيرة الماضية" لقد بات واضحا ان تلك الهيئة ماهي الا اداة حاقدة على الجنوب يسخدمها من يدير دفة الامور شمالا.

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وأضاف في تصريحات خاصة بأن في هذا تأكيد على أن الغزاة نفس الغزاة والعدو نفس العدو ، والأدوات نفس الأدوات ، والقوات والعلماء هم نفسهم ، والمليشيات والارهابيين هم نفسهم ، وامتدادا لمن سبقوهم، والعدو هم إخوان اليمن، وهذه المرة منفردين دون حليف - لم يتغيروا في عداوتهم للجنوب، بل إنهم أشد في عدواتهم ضد الجنوب حالياً عما كانوا عليه 1994م

وأشار أن هذا الإجراء الخطير صدور هذة الفتوى التي تحرض على قتل الجنوبيين"يضعنا أمام تطور خطير على المدئ القريب، ويؤكد صراحة أحقية أبناء الجنوب في تقرير مصيرهم واستعادة دولتهم وبناءها بعيدا عن تلك القوئ والعصابات النافذة؛ التي لا ترئ في الجنوب إلا غنيمة وليس شريكا في الثروة وسلطة ادارة الدولة .

وقال إنني ومن منبر صحيفتكم الموقرة أوجة رسالة أخوية لأبناء المحافظات الشمالية لتكونوا علئ دراية ومعرفة حقيقة هذة الهيئة، هذة الهيئة لم يعد أحد يأبه بما يصدر عنها. لا تنجروا وراء تلك الفتاوى لا تكونوا وقودا لحروب تلك العصابات الجشعة.