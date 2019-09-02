وكيل تعز: مبدأ الحساب والعقاب سيطال كل مسؤول

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

لقاء وكيل تعز

كتب تعز - الخليج 365

إلتقى وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي صباح اليوم الاثنين ، مدراء المالية في المكاتب التنفيذية والمديريات ، ومدراء الموارد المالية في المحافظة ، وذلك لمناقشة الاختلالات المالية والإدارية والرفع من مستوى تحصيل الايرادات .



وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة الدكتور عبدالحكيم عون ، ووكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الاستاذ علي العيزري ، ومدراء عموام كل من المالية والشؤون القانونية والشؤون المالية والموارد المالية والوحدة الحسابية ، شدد وكيل أول المحافظة على الرفع من مستوى تحصيل الإيرادات ، وذلك عبر الجهات الرسمية بالتعاون مع مدراء المديريات وجهات ذات الاختصاص.

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مشدداً على اهمية تفعيل الرقابة على تحصيل الموارد وتقييم المرافق من مدى التزامها بتحصيل الأوعية الإرادية المحددة لها وفقا للقانون وتفعيل المكاتب الإيرادية الغير فاعلة والعمل على تقييمها بشكل مستمر والعمل على رفع التقارير بشكل متواصل.

وأكد الدكتور المخلافي على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل تعزيز وتطوير الموارد المالية للمحافظة وتحصيلها بحسب النظام والقانون وبما يسهم في الارتقاء بالعمل والنشاط التنموي والخدمي واﻹداري في المحافظة ، مؤكداً ان الظروف والاوضاع الحالية التي تعيشها المحافظة تتطلب من الجميع تحمل مسئولياتهم وواجباتهم الوطنية كاملة تجاه خدمة مصالح المحافظة ومصالح مواطنيها.

مؤكداً أن مبدأ الحساب والعقاب سيطال كل مسؤول بدد او تهاون بالمال العام ،داعياً الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبه الى تطبيق الإجراءات على الجميع وتفعيل الحوافز المالية لذوي الكفائات العالية.

وأكد الدكتور المخلافي استعداد السلطة المحلية بالمحافظة تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المكاتب الايرادية لتمكينها من إبراز نشاطها وتنمية الموارد المالية ، مشيراً الى أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة في حال الاخلال بخطط تحصيل الإيرادات المطروحة على المكاتب والجهات المعنية بالتحصيل.

وخلال اللقاء استمع وكيل أول المحافظة من مكتب المالية والموارد المالية وعدد من المشاركين الى شرح مفصل عن مستوى تحصيل الإيراد وعن مستوى العمل خلال الفترة الماضية والصعوبات والمعوقات والإنجازات والإختلالات المالية.