عودة الرحلات الجوية إلى مطار عدن بعد أيام من توقفها

مطار عدن الدولي

كتب الخليج 365-عدن

وقالت المصادر أن طيران اليمنية هبطت في مطار عدن مساء اليوم الاثنين قادمة من العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت المصادر أن الرحلات عادت مجددا بعد حصول المطار على تصريح من التحالف العربي.

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