مناقشة مستوى تحسين أداء السلطة المحلية في مديريات تعز (صور)

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

جانب من الاجتماع

كتب تعز - الخليج 365

عقد وكيل محافظة تعز الشيخ عارف جامل صباح اليوم اجتماعا بمدراء عموم مديريات القاهرة - المظفر - صالة - صبر الموادم - التعزية ، الواقعة في نطاق اشرافة وذلك لمناقشة عدد من الجوانب الخدمية والايرادية ومستوى تحسين أداء السلطة المحلية في المديريات.



ووفق متابعة "الخليج 365"، ناقش الاجتماع عددا من الجوانب الخدمية أهمها النظافة وتوفير المياه للمواطنين في المدينة وترتيب الاسواق وفرزات النقل ومعالجة الاختناقات المرورية ومعالجة الاشكالات المتعلقة بتلك الخدمات.

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كما ناقش الاجتماع مستوى تحصيل الايرادات لتلك المديريات منذ بداية العام ومستوى تحسينها خلال الفترة القادمة، ومناقشة تدني مستوى التحصيل والاختلالات القائمة في تحصيل الايرادات وضرورة توحيد الاوعية الايرادية ومنع اي تحصيل خارج نطاق القانون وتحت اي مسمى.

وشدد الوكيل جامل على اهمية قيام مدراء عموم المديريات بمسؤلياتهم وفقا للقانون والصلاحيات الممنوحة لهم ، والتركيز على تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين والاشراف عليها ومتابعة تنفيذها.

وحث الوكيل على بذل مزيدا من الجهود لتحسين مستوى الاداء في عمل السلطة في المديريات وتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين كلا في اطار مديريته والرفع بالتقارير الدورية اولا باول خصوصا فيما يتعلق بالايردات والنفقات والانجازات والعوائق والصعوبات والاشكالات التي تواجههم في اداء مهامهم ليتم معالجتها.

كما تم مناقشة الحفر العشوائي للآبار في مديرية التعزية والعمل على منع اي حفر عشوائي، والابلاغ عنها ، لاتخاذ اللازم بالتنسيق مع فرع هيئة الموار المائية في المحافظة.

حضر الاجتماع مدير شرطة السير العقيد عبدالله راجح ومدير عام المتابعة في المحافظة الاستاذ جميل بشر.