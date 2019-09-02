كواليس مصير طارق صالح في التعديل الوزاري القادم وعلي محسن

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
طارق صالح
كتب
الخليج 365-صنعاء
كشف الصحفي الخليجي "سامي العثمان"، أن قوات التحالف العربي وامريكا قررت تسليم ملف صنعاء وتحريرها الى طارق صالح قائد قوات المقاومة الوطنية "حراس الجمهورية".
وذكر العثمان في منشور على موقع تويتر أنه سيتم تعيين طارق صالح وزيرا للدفاع وناصر لخشع وزيرا للداخلية, وتغيير موقع الانطلاق لدخول صنعاء، وتحديد ساعة الصفر".
وأضاف: "المجلس الانتقالي سيدير المناطق المحررة وبسط كامل قواته، بمساندة التحالف وطارق عفاش وبمباركة الرئيس هادي".
وأشار إلى إحالة محسن الاحمر وبعض وضباطه للتقاعد، وإقالة وزراء الاعلام والنقل والداخلية والدفاع وتعيين رياض ياسين في التشكيلة الجديدة".
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