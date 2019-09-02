الهلال الإماراتي يسلم دفعة جديدة من الأدوية لمستشفى حيس بالحديدة

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الحديدة - الخليج 365

سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم دفعة جديدة من الأدوية لمستشفى حيس العام في إطار برنامج الإستجابة الطارئة من قبل دولة الإمارات لمكافحة الأوبئة والأمراض المنتشرة في الساحل الغربي اليمني.



وتعد هذه الكمية الثانية من نوعها للقطاع الصحي في مديرية حيس والرابعة على مستوى مديريات الساحل خلال اسبوعين ، وفق ما أفاد به ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي.

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وقال إن هيئة الهلال الأحمر تلقت في الساعات الماضية نداء استغاثة جديد من مكتب الصحة بمديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة عن نفاذ الأدوية في مستشفى حيس العام وتزايد حالات الإصابة بوباء الكوليرا والإسهالات المائية، وسرعان ما تم التجاوب وإيصال الكميات والأصناف المطلوبة.

مؤكداً أن دولة الإمارات تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها ولن تألوا جهدا في سبيل تقديم الدعم الطبي والخدمات العلاجية ضمن دورها الإنساني والإغاثي للشعب اليمني في المناطق والمدن المحررة من قبضة المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا.

من جانبه جدد مدير عام مديرية حيس الأستاذ مطهر القاضي شكر وتقدير كافة أبناء المديرية لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها السخي والمتواصل للقطاع الصحي ومختلف القطاعات التي تمس حياة المجتمع في المديرية.

مؤكدا أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أصبحت علامة بارزة في ساحة العطاء الإنساني بفضل دورها الميداني وتجاوبها العاجل في تقديم المساعدات الإغاثية والعلاجية في كامل المناطق والمديريات المحررة في الساحل الغربي.

وفي السياق أكد مدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور محمد طالب حمنه أن الدعم المتواصل من قبل دولة الإمارات مكن مستشفى حيس العام من البقاء مفتوحا لإستقبال ومعالجة الحالات المرضية المتزايدة سواء حالات الإصابة بوباء الكوليرا والإسهالات المائية أو غيرها من الحالات المرضية.