وفاة بن همام في غيل باوزير بمحافظة حضرموت

Advertisements Advertisements الإثنين 2 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية Advertisements كتب الخليج 365-حضرموت توفي اليوم الاستاذ محمد فرج بن همام في مديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت.

وقالت أسرة الفقيد أنه سيتم الصلاة عليه في مسجد ذهبان بعد صلاة العشاء. ومن المقرر أن يكون الدفن في مقبرة مول الربع في غيل باوزير.

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