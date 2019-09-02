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الإثنين 2 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
خاص_الخليج 365
قال القيادي الجنوبي «محمد عمر بامجبور» إننا تابعنا بمرارة وحسرة الفتاوي التي أصدرتها هيئه علماء اليمن والتي طالبت التحشيد ضد الجنوبيين ومحاربتهم وسفك دماء الأبرياء.
وأضاف في تصريحات خاصة بأن مثل هذه الفتاوي منذ أن نشأت وعرفت هذه الجماعات الإجرامية الممثلة في حزب الاصلاح، والتي تدعي أنها هيئه علماء اليمن ، وهي لا تمثل إلا حزب الإصلاح وعصابات النهب والقتل مثل القاعدة وداعش التي تدعوهم في بيانها لمحاربة الجنوبيين وقتلهم واحتلال ارضهم ونهب ثروتهم.
وقال بأن هذا ليس غريب والتي دعت عصاباتهم في عام 1994 لمحاربة الجنوبيين ونهب ممتلكاتهم واحتلال ارضهم، واليوم تكرر الدعوة والفتاوي التكفيرية ضد الجنوبيين.
وأشار بأن شعب الجنوب اليوم أصبح اكثر وعياً وادراكاً في معرفة عدوه الحقيقي، وسوف يتصدى للارهاب وأعوانه وأذنابه، ويقوم بتطهير كل شبر في أرض الجنوب من الإرهاب والعصابات المارقة.
يذكر أن هيئة علماء اليمن قد أصدرت بيان دعت فيه للحشد من أجل غزو الجنوب.
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كانت هذه تفاصيل خبر قيادي جنوبي يشن هجوماً حاداً على بيان هيئة علماء اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.