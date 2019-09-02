قيادي جنوبي يشن هجوماً حاداً على بيان هيئة علماء اليمن

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب خاص_الخليج 365

قال القيادي الجنوبي «محمد عمر بامجبور» إننا تابعنا بمرارة وحسرة الفتاوي التي أصدرتها هيئه علماء اليمن والتي طالبت التحشيد ضد الجنوبيين ومحاربتهم وسفك دماء الأبرياء.



وأضاف في تصريحات خاصة بأن مثل هذه الفتاوي منذ أن نشأت وعرفت هذه الجماعات الإجرامية الممثلة في حزب الاصلاح، والتي تدعي أنها هيئه علماء اليمن ، وهي لا تمثل إلا حزب الإصلاح وعصابات النهب والقتل مثل القاعدة وداعش التي تدعوهم في بيانها لمحاربة الجنوبيين وقتلهم واحتلال ارضهم ونهب ثروتهم.

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وقال بأن هذا ليس غريب والتي دعت عصاباتهم في عام 1994 لمحاربة الجنوبيين ونهب ممتلكاتهم واحتلال ارضهم، واليوم تكرر الدعوة والفتاوي التكفيرية ضد الجنوبيين.

وأشار بأن شعب الجنوب اليوم أصبح اكثر وعياً وادراكاً في معرفة عدوه الحقيقي، وسوف يتصدى للارهاب وأعوانه وأذنابه، ويقوم بتطهير كل شبر في أرض الجنوب من الإرهاب والعصابات المارقة.

يذكر أن هيئة علماء اليمن قد أصدرت بيان دعت فيه للحشد من أجل غزو الجنوب.