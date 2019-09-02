الجمعة موعد انطلاق الحملة التطوعية لاقتلاع أشجار الشوك بحوف المهرة 

من المقرر أن تنطلق الحملة التطوعية الشبابية التي ينفذها منتدى شباب حوف التطوعي تحت شعار "معاً لنزرع الخير" في مديرية حوف لاقتلاع أشجار الشوك من مقبرة جادب، يوم الجمعة القادم الموافق 6 /9 / 2019م، بعد صلاة العصر.



ووفق متابعة "الخليج 365"، فإن" المنتدى يستأنف أعماله التطوعية في مديرية حوف لتحسين المظهر السياحي وجمال الطبيعة، وسيكون له برامج أخرى في إطار حملة "معاً لنزرع الخير".

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