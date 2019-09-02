"انتقالي ردفان" يدعو المواطنين للاحتشاد لفعالية مليونية الوفاة بعدن

انتقالي ردفان

كتب الخليج 365-لحج

وكانت قيادات الانتقالي قد اعلنت عن احياء الفعالية في عدن تحت مسمى مليونية الوفاء.

ودعا المجلس الانتقالي بردفان، أبناء المديرية للمشاركة الكبيرة في المليونية، والتجمع صباح الخميس في منصة الشهداء للذهاب عبر وسائل نقل مجانية إلى العاصمة عدن للمشاركة في الفعالية.

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