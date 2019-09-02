Advertisements Advertisements الإثنين 2 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية Advertisements كتب الخليج 365-صنعاء استقر سعر الدولار والسعودي في حالة مرتفعه نسبيا اليوم الاثنين في محلات الصرافة مقابل الريال اليمني. وفيما يلي أسعار العملات: أسعار الشراء: الدولار الأمريكي 599 ريالًا. أسعار البيع: الدولار الأمريكي 594 ريالًا أسعار الشراء: الريال السعودي بـ 157 ريالًا. أسعار البيع: الريال السعودي بـ 155ريالًا. Advertisements Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار الدولار والسعودي اليوم في محلات الصرافة بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.