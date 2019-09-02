Advertisements Advertisements رئيس جمعية الحكمة اليمانية بحضرموت يشيد بالبرنامج الصيفي لطلاب الثانوية الذي تنفذه مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي بتمويل من الوكالة الالمانية GIZ بالمكلا الإثنين 2 سبتمبر 2019 جانب من برنامج الصيفي لطلاب الثانوية كتب Advertisements المكلا _ أشرف باجبير قام الأستاذ عصام باوزير رئيس جمعية الحكمة اليمانية بحضرموت بمعية الأستاذ / أنيس عوض باجبير المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي بزيارة استطلاعية للبرنامج الصيفي لطلاب الثانوية العامة الذي تنفذه مؤسسة حضرموت للاختراع بتمويل الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ تحت اشراف مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بحضرموت والذي يستهدف 200 طالب وطالبة وخلال الزيارة طافوا على القاعات التدريبية واستمعوا من الطلاب عن مدى استفادتهم ووضوح اختياراتهم ما بعد الثانوية من خلال التدريب بالبرنامج الصيفي الذي يشمل عددٍ من الدورات التدريبية المتنوعة في مجال المهارات الحياتية والتوجيه المهني والتربية الفنية .

وبدوره أبدى رئيس جمعية الحكمة اليمانية استعدادهم للتعاون مع مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي للمساهمة في توفير الورش التطبيقية للطلاب لمثل هذه البرامج النوعية التي تهدف إلى تمكين الشباب مهنياً وفنياً وربطهم بمجالات سوق العمل معرباً عن اعجابهم وشكرهم وتقديرهم لإدارة مؤسسة حضرموت للاختراع على تنفيذهم لمثل هذه البرامج متمنياً بأن تستمر المنظمة الالمانية لدعم هذه البرامج التعليمية للشباب في حضرموت خلال السنوات القادمة . رافقهم خلال الزيارة الأستاذ / نجيب مخرج الأمين العام لجمعية الحكمة اليمانية بحضرموت . Advertisements Advertisements

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