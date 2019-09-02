سياسي يمني يكشف لــ "الخليج 365" مؤامرة حزب الإصلاح على الجنوب 

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
خاص_الخليج 365
قال عبدالعالم حيدرة الباحث والمحلل السياسي اليمني، إن الجبهات التي يشرف عليها حزب الإصلاح لم تستطيع تحقيق أي نصر في ظل العلاقة بين الحزب ومليشيا الحوثي.
وأكد في تصريحات خاصة بأن حزب الإصلاح لا يريد أن تُحرر محافظات الجنوب بل يريد أن تكون تحت سيطرته.
وأضاف أن من أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة كا أولاً صناعة وإيجاد أجهزة أمنية تقوم بمحاربة الحوثي، وفي نفس الوقت المعركة الأساسية في الجنوب لمحاربة داعش والقاعدة، والتي يريد اليوم حزب الإصلاح أن يخرب الأجهزة الأمنية والألوية العسكرية.
وكشف بأن هناك تآمر من جانب حزب الإصلاح في المحافظات المحررة، مؤكداً بأنه حزب لا يسطيع أن يصنع انتصار ولا يستطيع أن بناء، لكنه يستيطع عرقلة أي نصر.
يذكر أن عودة الهجمات الإرهابية وتزامنها مع الأحداث الأخيرة في عدن ولحج وأبين وشبوة تؤكد الوجه الحقيقي لتنظيم الإصلاح الإخواني ورعايته للإرهاب وتنظيمي القاعدة وداعش.
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