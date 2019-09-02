انتقالي لحج يدعو الجماهير للاحتشاد الكبير في مليونية الوفاء بعدن 

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

انتقالي لحج

كتب الخليج 365-لحج

دعا المجلس الانتقالي في محافظة لحج اليوم الاثنين الجماهير الى الاحتشاد في العاصمة عدن لمليونية الوفاء.

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وجاءت دعوة الانتقالي في لحج لدعم الانتصارات التي حققتها القوات في عدن والمقاومة الجنوبية والجهود الكبيرة التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مختلف الجوانب الخدمية والتنموية في محافظات الجنوب .

وشدد الدعوة على أهمية المليونية والمشاركة فيها لما ستقدمه من رسائل للداخل والخارج بعدالة القضية الجنوبية وشعبها التواق للحرية والاعتناق ورفضه لمليشيات الإرهاب وأفعالها الإجرامية التي لا تمت للمواطن الجنوبي بصلة .

وأكدت الدعوة على المشاركة الفاعلة والجادة لكل مواطن في محافظة لحج بشكل خاص ومحافظات الجنوب بعامة في مليونية الخميس القادم في شارع مدرم بمديرية المعلا، بالعاصمة عدن لاستكمال الانتصار.